Illan (Les Marseillais) séparé de Victoria ? Sa mise au point après l'annonce de leur rupture

Alors qu'Illan n'était pas annoncé au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5 (les rumeurs disaient qu'il avait été recalé), il a finalement participé à l'émission de W9, où il s'est mis en couple avec l'ex de Paga, Victoria Mehault. Les deux candidats sont d'ailleurs repartis ensemble du tournage et depuis, ils sont inséparables et se sont offerts des vacances de rêve en Martinique. Sauf qu'Illan a surpris tous ses abonnés en annonçant leur rupture.

C'est sur Instagram que l'ex de Vanessa Lawrens et Hilona a confié : "Dans la vie parfois, tout le monde n'est pas compatible. Il ne faut pas chercher plus loin et quand les gens se séparent, ce n'est pas forcément parce que l'un ou l'autre a fait quelque chose. Je suis désolé d'en décevoir certains et sûrement d'en faire plaisir à d'autres, mais Victoria et moi, on a décidé de faire notre vie chacun de notre côté."