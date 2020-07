Les Anges 12 : Sarah Lopez et Jonathan, Illan et Yumee... quels couples sont encore ensemble ?

Sarah Lopez et Jonathan Matijas

Arrivés en couple sur le tournage des Anges 12, Sarah Lopez et Jonathan Matijas ne sont plus ensemble depuis. C'est le 21 février 2020 que l'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 4 a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux : "je ne blâme pas Sarah, je ne blâme pas la vie car j'ai vécu ma plus belle histoire, mais depuis un moment déjà, l'incompatibilité de nos caractères pèse trop lourd, plus lourd que le bon que nous vivions." Sarah Lopez a elle aussi réagi à leur séparation. Aujourd'hui, les deux ex semblent avoir définitivement tourné la page de leur histoire : ils ont même supprimé leurs photos à deux sur Instagram.