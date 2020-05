Illan (Les Anges 12) déjà célibataire : il annonce sa rupture avec Marine 💔

On sait tous que la fidélité n'est pas la meilleure amie d'Illan. On l'a bien vu dans 10 couples parfaits 2, quand il est sorti avec Hilona et Celia en même temps, et dans Les Anges 12 quand il a trompé Yumee avec Chani, qui a balancé sur le comportement de Cloé Cooper : "Il m'a trompée. Il m'a menti et manipulée. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable", a d'ailleurs confié l'ex-candidate de L'Île de la tentation en interview avec PRBK. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, Illan aurait aussi été infidèle à Léana lorsqu'ils étaient en couple.

Illan déjà séparé de Marine

Rassurez-vous, l'ex de Vanessa Lawrens ne trompe pas toutes ses copines. Ce n'est d'ailleurs pas pour cette raison que c'est terminé entre lui et Marine : "la seule et unique raisons, la distance. Pas la peine d'être méchant", a annoncé Illan dans sa story Instagram. Pour info, le gagnant de Moundir et les apprentis aventuriers 4 habite vers Lyon tandis que l'influenceuse vit à Paris. Leur couple n'aura donc tenu que deux mois, express.

Eh oui, c'est en avril dernier qu'Illan a officialisé sa relation, non pas pour le buzz, avec Marine : "On se connaissait de vue plus ou moins. On parlait de temps en temps, mais il n'y avait pas spécialement d'ambiguïté et après mon émission Insta, on s'est mis à parler et on s'est peut-être rendus compte de certaines choses (...) J'ai appris à connaître une fille géniale qui est là pour les bonnes raisons, sensible avec grand coeur et en plus très belle. A moi de faire les choses bien et de prouver aux personnes qui jugent qu'elles ont tort." La distance ne lui aura pas laissé le temps...