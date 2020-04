Illan (Les Anges 12) en couple avec une influenceuse après Léana : il officialise

Après sa rupture avec Vanessa Lawrens, Illan s'est mis en couple avec Yumee dans Les Anges 12 et alors que cette relation semblait bien partie pour durer, elle s'est finalement achevée très rapidement. La raison ? Le candidat a trompé l'ex-célibataire de L'Île de la tentation : "Il m'a menti et manipulée. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable", a confié Yumee à PRBK. Illan a ensuite fréquente Léana, mais cette histoire s'est aussi terminée aussi vite qu'elle a commencé !

Illan officialise son couple avec Marine

L'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 s'est d'ailleurs attaquée à l'ancien meilleur pote de Sebydaddy, sur Instagram, en l'accusant d'infidélité, mais aujourd'hui, la page est tournée pour Illan puisqu'il a déjà retrouvé l'amour. Il ne perd pas de temps, on est d'accord. Qui est sa nouvelle petite amie ? Elle s'appelle Marine et c'est une influenceuse pote avec les YouTubeurs, Danaë Bessin (Makeup) et Rayan Laviolette.

C'est sur Instagram qu'Illan a officialisé leur couple "sincère" : "On se connaissait de vue plus ou moins. On parlait de temps en temps, mais il n'y avait pas spécialement d'ambiguïté et après mon émission Insta, on s'est mis à parler et on s'est peut-être rendus compte de certaines choses (...) J'ai appris à connaître une fille géniale qui est là pour les bonnes raisons, sensible avec grand coeur et en plus très belle. A moi de faire les choses bien et de prouver aux personnes qui jugent qu'elles ont tort".