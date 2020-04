Illan (Les Anges 12) : Léana, ultra vénère, l'accuse de l'avoir trompée et l'insulte en live Insta

Après sa rupture avec Yumee, rencontrée sur le tournage des Anges 12, Illan s'amusait des rumeurs et laissait planer le doute sur son couple avec Léana. Si les deux candidats semblaient inséparables et s'affichaient régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux, leur idylle n'aura pas duré longtemps puisqu'ils sont séparés depuis plusieurs semaines. Si Illan l'accusait d'avoir dragué Marvin, la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 semble elle aussi avoir des choses à reprocher à son ex.

Léana détruit son ex Illan en plein live

En invitant Léana à rejoindre son live ce jeudi 9 avril 2020 sur demande d'Aqababe, Illan ne s'attendait certainement pas à ce que celui-ci prenne des tournures de règlement de comptes. Et pour cause, l'ex de Toto l'a accusé de l'avoir trompée et assure avoir des preuves. Très énervée, elle lui demande alors de l'assumer mais il nie ses accusations. "Espèce de petit con. T'es sérieux ? Tu portes pas tes c*uilles ? Tu vas les porter devant tout le monde", lance-t-elle.

Elle l'accuse de l'avoir trompée !

Elle poursuit : "Tu m'as trompée quand tu étais à Los Angeles. J'ai des preuves alors maintenant tu vas assumer. J'étais à Miami, j'ai pas bougé mon cul alors qu'il y avait des mecs, et moi je les zappe pour un petit con comme toi. T'assumes pas. Maintenant tu vas dire devant tout le monde "oui je t'ai trompée Léana". Moi j'ai toujours été carrée avec toi. Tu venais chez moi, tu as vu ma mère qui t'aimait bien. Tu m'as manquée de respect. J'ai la haine contre toi. J'ai des captures d'écran. Arrête de faire le malin, de sourire. Arrête de rigoler. Tu veux gratter sur moi ? Tu vas rien gratter du tout." L'ancien pote de Seb daddy continue de nier en bloc, reconnaissant simplement avoir rigolé avec des filles, sans aller plus loin. Un clash qui a suscité de nombreuses réactions !