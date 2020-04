Danaë Bessin (Makeup) séparée de Léo Mailli, elle confirme leur rupture

S'ils se sont séparés à plusieurs reprises, Danaë Makeup et Félix Pacaut annonçaient début avril 2019 leur rupture définitive. "Danaë et moi avons vécu de nombreux moments incroyables dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai un grand respect pour elle et elle restera toujours quelqu'un de très important pour moi. Nous devons passer à autre chose, chacun de notre côté. Le temps est arrivé où nos chemins se séparent", écrivait Félix sur Instagram. Peu de temps après, la youtubeuse semblait très proche d'un certain Léo Mailli.

Danaë annonce sa rupture avec Léo Mailli

Une complicité qui a alors dépassé le stade de l'amitié puisqu'ils se mettaient rapidement en couple. A l'été 2019, Danaë et Léo s'affichaient ensemble sur les réseaux sociaux et semblaient plus amoureux que jamais. Malheureusement, leur relation n'aura pas duré. Fin mars 2020, Danaë a annoncé dans son dernier live qu'elle n'était plus en couple avec Léo Mailli, répondant ainsi aux questions de ses fans. Quand on lui demande pourquoi ils ne sont plus ensemble, elle répond tout simplement "c'est la vie, touts les belles choses ont une fin, comme on dit", sans pour autant donner plus de détails sur les raisons de leur rupture, ni sur la date de celle-ci. Les fans ont remarqué qu'ils ne se suivaient plus sur les réseaux et avaient effacé toutes leurs photos ensemble.

Malgré cette rupture, celle qui fait partie des youtubeuses françaises les plus influentes semble être aujourd'hui heureuse et s'est même amusée du fait qu'Illan, candidat de télé-réalité et dernièrement des Anges 12, l'ait ouvertement draguée.