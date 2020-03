Les Anges 12 : Illan infidèle à Yumee avec Chani, le nouveau pré-générique dévoilé

Après le départ de Kevin et Anissa, ce sont Vanessa Lawrens et Sofiane qui ont intégré Les Anges 12 . L'arrivée de l'ex-candidate des Anges 11 a jeté un léger froid sur la villa puisqu'elle est l'ex de Jonathan Matijas, qui était en couple avec Sarah Lopez au moment du tournage, et d'Illan, in love de Yumee à l'époque. On vous laisse imaginer l'ambiance. En tout cas, on peut vous dire que l'aventure n'a pas fini de résonner au son des problèmes. NRJ 12 a dévoilé le nouveau pré-générique... assez explosif !

Clashs, trahisons, tromperies... Les Anges 12 s'intensifient

Déjà, les clashs vont s'intensifier. Chani et Illan se mettront toute la maison à dos, ce qui risque encore plus de compliquer les choses, mais les deux candidats profiteront apparemment de la situation... pour se rapprocher ! Dans la vidéo, on peut les voir se coucher dans le même lit à l'abri de tous les regards : "Chani a couché avec Illan", balance Sofiane. Oh ! Illan a-t-il fait ça pour se venger de Yumee après l'avoir vue twerker sur l'ancien candidat de la Star Academy ? Réponse dans les prochains épisodes des Anges 12.

La suite de l'émission sera aussi marquée par des arrivées, comme les jumelles Rawell et Rania, Océane (Les Anges 11 ), Matthieu (Les Marseillais et La Villa des Coeurs Brisés 4) et Tiffany, la chérie de Raphaël Pépin, des départs, la découverte de nouvelles destinations (Tokyo, Phuket en Thaïlande) ou encore des histoires d'amour.