Jonathan (Les Anges 12) annonce sa rupture avec Sarah : "Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer"

Après leur rupture avec Camille Froment (Les Princes et les princesses de l'amour 2) et Vincent Queijo, Jonathan Matija et Sarah Lopez ont craqué l'un pour l'autre dans Moundir et les apprentis aventuriers 4. Ils se sont alors mis en couple et depuis, ils filent le parfait amour : "On est ancré dans le long terme. On planifie d'emménager ensemble, on planifie notre vie à deux (...) Sarah me correspond, elle a du caractère, elle est gentille, belle, intelligente, ambitieuse et généreuse", a confié l'ancien footballeur en interview avec PRBK.

"L'amour ne suffit pas toujours"

Tout est donc réuni pour que leur relation dure, mais comme vous le savez, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Pour preuve, Jonathan Matijas et Sarah Lopez ne sont en réalité plus ensemble. Pardon ? Vous avez bien lu, les deux candidats des Anges 12 se sont séparés et c'est l'ex de Vanessa Lawrens qui a annoncé la nouvelle sur Instagram : "L'amour ne suffit pas toujours. J'ai mal au coeur en écrivant ces mots, mais je dois assumer. Je ne blâme pas Sarah, je ne blâme pas la vie car j'ai vécu ma plus belle histoire, mais depuis un moment déjà, l'incompatiblité de nos caractères pèsent trop lourd, plus lourd que le bon que nous vivions."

Jonathan Matijas explique ensuite que c'est lui qui a pris la décision de mettre un terme à leur histoire : "Je m'en veux de nous faire pleurer, mais un homme doit avoir le courage de prendre une décision difficile. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne et je ne sais pas quand, ni même si je m'exprimerai un jour sur notre rupture. Je me suis battu pour ne pas prendre cette décision, mais depuis trop longtemps, j'étais un homme amoureux, mais plus heureux."