Chani (Les Anges 12) balance sur Cloé : "Je suis persuadée qu'elle était amoureuse de Virgil"

Quand Les Anges 12 reprendront-ils sur NRJ 12 ? Après la déprogrammation de la saison avec Jonathan Matijas, Sarah Lopez, Illan, Hagda Prata ou encore Virgil, suite au coronavirus, la chaîne a rediffusé Les Anges 5 à Miami et Les Anges 7 à Rio au Brésil, mais maintenant que le confinement est levé, qu'en est-il de la dernière saison ? Pour le moment, rien n'a été annoncé. Il faut donc faire preuve d'encore un peu de patience.

"Je la trouvais relou dans Les Anges"

En tout cas, le quotidien de certains candidats a pas mal changé depuis l'arrêt des Anges 12 : Jonathan Matjias et Sarah Lopez se sont séparés, comme Chani et Virgil, tandis que Cloé Cooper file toujours autant le parfait amour avec Sébastien Pinelli. L'ex-candidate des Marseillais Australia n'avait pas autant le sourire dans l'émission de NRJ 12 : son aventure a été compliquée à cause de Virgil et Chani, qui la jugeait "insupportable".

"Je la trouvais relou dans Les Anges", balance l'ancienne participante à 10 couples parfaits 3 avant d'ajouter : "J'étais persuadée qu'elle était amoureuse de Virgil. Elle était tout le temps derrière son boule. Elle était insupportable. Dès que j'allais fumer une clope, Virgil me suivait et elle arrivait. Dès que j'allais quelque part, il venait avec moi, elle arrivait. On s'est embrouillées plein de fois."