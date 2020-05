Sarah Lopez (Les Anges 12) séparée de Jonathan Matijas, elle en dit plus sur leur rupture

Entre Sarah Lopez et Jonathan Matijas, c'est bel et bien fini. Fin février, le candidat des Anges 12 annonçait leur rupture et expliquait avoir mis fin à leur relation à cause de "l'incompatiblité de leurs caractères" : "ça pèse trop lourd, plus lourd que le bon que nous vivions." "Je me suis battu pour ne pas prendre cette décision, mais depuis trop longtemps, j'étais un homme amoureux, mais plus heureux.", ajoutait-il. Pourtant, selon certaines rumeurs, l'ex de Camille froment aurait trompé Sarah au moment du tournage des Marseillais VS Le reste du monde 4, ce qu'il a démenti.

Sarah Lopez revient sur sa rupture avec Jonathan Matijas

Mais quelle est la vérité ? L'ex de Vincent Queijo a répondu en story Instagram et revient sur les raisons de leur rupture : "Il n'y a pas de vraie vérité ou de faux trucs. Je pense que si je me suis fait quitter bah comme on dit, c'est un mal pour un bien dans ma vie (...) C'est toujours difficile quand on est amoureux ou amoureuse d'une personne et qu'on se sépare mais maintenant j'ai très bien accepté. Comme il l'a dit, je n'étais pas faite pour lui au niveau de mon caractère. Donc je l'accepte et je pense que oui, on n'était pas fait pour être ensemble".

Une rupture définitive ?

Pour ceux qui auraient encore espoir que les candidats qui se sont rencontrés sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 4 se remettent ensemble, leur rupture semble bel et bien définitive : "Le confinement m'a fait du bien, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses surtout".