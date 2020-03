Sarah Lopez (Les Anges 12) trompée par Jonathan Matijas ? Les deux ex réagissent

Une rupture n'est jamais facile à vivre, surtout quand on ne s'y attend pas. Alors que Jonathan Matijas et Sarah Lopez passaient une soirée en tête à tête, l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 2 a décidé de rompre... avant de passer la nuit avec son ex si l'on en croit les infos d'Aqababe données par Illan. Le blogueur va encore plus loin en affirmant que Jonathan Matijas a trompé Sarah Lopez au moment du tournage des Marseillais VS Le reste du monde 4 : il a même dévoilé des messages assez caliente entre l'ex de Vanessa Lawrens et une fille.

"Sarah était au courant de tout"

Face à l'ampleur prise par la situation, le candidat des Anges 12 a pris la parole pour donner sa version : "Je vais tout vous montrer moi-même, dans la limite du possible. Ces conversations intimes sont un peu trop, mais là je fais l'impasse cette fois-ci. (...) Ça c'est la réelle conversation que j'ai eue avec cette jeune fille, qui pour moi n'a pas beaucoup d'estime pour elle-même et de respect envers sa personne. (...) Ce qui m'importe c'est que Sarah était au courant de tout. Je ne lui ai jamais menti, elle le savait. Je me considérais comme célibataire."

Jonathan Matijas explique ensuite que le mensonge de Sarah Lopez avec Anthony Alcaraz l'a poussé à parler avec cette fille : "Je ne prétends pas avoir agi de la meilleure des manières. J'étais en colère, je ne voulais plus lui parler. Je disais à tout le monde que c'était fini, que je ne croyais plus en l'amour et que je ne voulais plus qu'on me mente."

"J'ai pardonné parce que j'étais une femme amoureuse"

L'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 4 a elle aussi réagi à cette histoire : "Sachez un truc c'est que ce n'est pas moi qui ai voulu que cette vidéo sorte. Vous me connaissez, je n'ai jamais essayé de faire du buzz ou quoi que ce soit sur mes ruptures amoureuses. (...) Cette vidéo je l'ai depuis le mois de juillet, j'étais au courant. J'ai pardonné parce que j'étais une femme amoureuse. Donc cette vidéo, c'est du passé, j'avais décidé de tourner la page. (...) Je tiens quand même à dire que quand il parlait à cette fille, je n'étais pas au courant qu'il était célibataire et qu'il avait rompu avec moi."

Sarah Lopez poursuit : "Je ne cracherai jamais sur la relation que j'ai eue avec Jonathan. J'en garde que des bons souvenirs même si je suis une femme blessée et que j'ai très très mal vécu cette séparation. (...) Mais oui, je vous dis la vérité, j'avais le seum contre Jonathan que du jour au lendemain il fasse flamber notre histoire mais c'est pas grave, c'est la vie. (...) Quand je tourne une page, je la tourne complètement, je ne veux plus entendre parler de la personne et j'efface tout de la personne."