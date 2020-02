Sarah Lopez (Les Anges 12) et Jonathan, une rupture définitive ? La candidate répond

Après Moundir et les apprentis aventuriers 4, Sarah Lopez et Jonathan Matijas sont devenus inséparables : ils ont notamment participé ensemble aux Anges 12 et avaient pour projet d'emménager tous les deux. Un projet qui finalement ne verra pas le jour puisque les deux candidats ont rompu : "Je me suis battu pour ne pas prendre cette décision, mais depuis trop longtemps, j'étais un homme amoureux, mais plus heureux (...) On s'aime pour ce qu'on est ou on est obligé d'accepter ne pas être fait l'un pour l'autre", a annoncé l'ancien footballeur.

"La page est définitivement tournée"

C'est donc Jonathan Matijas qui a décidé de mettre un terme à sa relation avec Sarah Lopez, mais cela ne l'empêche pas d'être malheureux. L'ex-candidate des Anges 9 n'est elle aussi pas au top de sa forme : "J'essaie de garder le sourire, de relever la tête. Ça va être dur." Malgré sa tristesse, elle essaie quand même d'accepter la situation petit à petit et semble aujourd'hui prête à passer à autre chose : "J'ai décidé d'arrêter de pleurer car ça n'en vaut vraiment plus la peine. Et la page est définitivement tournée. C'est la seule vérité à retenir."

La rupture entre Sarah Lopez et Jonathan Matijas semble donc définitive d'autant plus que l'ex de Vincent Queijo a commencé à trier les affaires qui lui font penser à sa son ancienne relation : "J'ai commencé à faire le tri le premier jour. J'étais tellement énervée, j'ai déjà jeté la moitié des choses (...) On va vraiment de l'avant, tout ce qui est cadeaux, affaires... on dit bye bye et bonjour la nouvelle vie."