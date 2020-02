Sarah Lopez (Les Anges 12) réagit à sa rupture avec Jonathan : "Ça me fait mal au coeur"

Rupture entre Jonathan Matijas et Sarah Lopez

C'est la grosse surprise de cette fin de semaine, Jonathan Matijas - candidat des Anges 12, a profité de ses réseaux sociaux pour annoncer sa rupture avec Sarah Lopez. Une décision qui serait la sienne, même si le jeune homme est absolument bouleversé par la situation.

Sur son compte Instagram, Jonathan Matijas a notamment révélé : "L'amour ne suffit pas toujours. J'ai mal au coeur en écrivant ces mots, mais je dois assumer. Je ne blâme pas Sarah, je ne blâme pas la vie car j'ai vécu ma plus belle histoire, mais depuis un moment déjà, l'incompatibilité de nos caractères pèsent trop lourd, plus lourd que le bon que nous vivions."

Sarah Lopez tente de relativiser...

Mais bien évidemment, s'il affirme être dévasté par cette décision, "Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer", Sarah Lopez n'est pas mieux de son côté. Et c'est également sur Instagram que la candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 4 est revenue sur cette rupture inattendue.

Dans un premier temps, elle a préféré poster un message sobre sans se montrer face caméra : "C'est dans les moments difficiles que tu découvres qui tu es, parce que c'est quand la vie te teste, qu'émerge en toi cette force incroyable que tu as. Demain est un autre jour." Puis, quelques heures plus tard, la nouvelle célibataire a finalement pris son courage à deux mains pour se confier plus longuement sur la situation.

... mais a le coeur brisé

Dans une story mi-confession, mi-tuto beauté, Sarah Lopez a dévoilé ses sentiments face à cette séparation : "Vive les filtres j'ai envie de vous dire. Comme vous l'avez su, ça va pas très très fort. J'essaie de garder le sourire, de relever la tête. Ça va être dur." Elle l'a d'ailleurs rappelé, "C'est d'autant plus dur quand c'est pas vous qui avez pris la décision, quand c'est vous qui la subissez. Une rupture c'est toujours difficile, surtout quand il y a de l'amour."

Heureusement, ne comptez pas sur elle pour déprimer. Même si "ça [lui] fait mal au coeur", elle rappelle justement, "Il n'y a pas mort d'homme, il y a pire dans la vie." De plus, elle est trop bien entourée pour se laisser couler par une telle déception amoureuse : "J'ai promis à mes amis et à ma famille de ne pas me laisser abattre par la rupture. Ça commence par me reprendre en main, me faire jolie et arrêter d'avoir ces larmes qui coulent sur mon visage."

Bientôt un petit tour dans l'émission La Villa des Coeurs Brisés pour tourner définitivement la page ? Et pourquoi pas. Vincent Queijo vient de le prouver, cela peut donner naissance à de belles histoires.