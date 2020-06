Yumee (Les Anges 12) de nouveau en couple après Illan : elle officialise avec Piero Modelo ❤️

Entre Illan et Yumee, ça s'est terminé à cause d'une histoire de tromperie : l'ex de Vanessa Lawrens a couché avec Chani dans Les Anges 12 alors qu'il était en couple avec sa petite amie 😱 Chaud ! Sa chérie l'a donc largué et elle l'a fait au bon moment puisque les deux candidats s'apprêtaient à habiter ensemble : "Il m'a trompée. Il m'a menti et manipulée. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable", a confié Yumee sur sa rupture avec Illan en interview avec PRBK.

Yumee officialise son couple !

Depuis cette petite mésaventure, l'ex-célibataire de L'Île de la tentation restait discrète sur sa vie sentimentale, mais au mois d'avril, le compte Instagram @blogueurtvr balançait qu'elle serait en couple avec un mannequin de 23 ans du nom de Piero Modelo.

Eh bien, il a vu juste puisque Yumee sort bel et bien avec le modèle photo ! Elle a officialisé leur relation sur Instagram : "Les meilleures relations naissent lorsque nous regardons de côté et réalisons à quel point nous avons de la chance que quelqu'un soit là", a-t-elle écrit en légende d'un cliché d'eux extrait d'un photoshoot réalisé à deux. C'est d'ailleurs peut-être lors de cette séance qu'ils se sont rencontrés.