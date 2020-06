La Villa des Coeurs Brisés 6 : Alix, Marvin Tillière, Lou (The Circle)... le casting dévoilé ?

Avec le coronavirus, les prochaines saisons des émissions de télé-réalité, comme Les Apprentis aventuriers 5 (dont le tournage a été interrompu), Les Anges 12, qui reprennent le 6 juillet sur NRJ 12, et Les Marseillais VS Le reste du monde 5, ont été pas mal chamboulées. Les tournages peuvent aujourd'hui reprendre petit à petit : celui des Marseillais VS Le reste du monde 5 commencerait d'ailleurs fin juin, à Cannes. Celui des Apprentis aventuriers 5 est toujours suspendu, mais qu'en est-il de celui de La Villa des Coeurs Brisés 6 ?

Les candidats de La Villa des Coeurs Brisés 6 dévoilés ?

Peu d'infos sur la nouvelle saison sont sorties, mais le compte Instagram @solife_gossip semble bien renseigné puisqu'il a dévoilé quelques noms des candidats potentiels et certaines problématiques. D'après lui, Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) serait au casting pour se "reconstruire" après sa rupture avec Benjamin Samat.

La meilleure pote de Maëve Ghennam serait accompagnée de Yumee (Les Anges 12), qui est pourtant en couple avec le mannequin Piero Modelo, Sarra Khemakhem (Love Island), Micha (Les Anges 7), Kentin (ex de Sephora vu dans Les Anges 11) ou encore Liam Di Benedetto.

Ce n'est pas tout : Marion (Les Ch'tis dans la Jet Set), Cassi Bellavia et Ken de La Villa des coeurs brisés 5, Florian (Les Anges 10 et Mariés au premier regard), qui aurait pour problématique "je ne crois plus en l'amour parfait", Bilal Santiago (La Villa des Coeurs Brisés 3), Kevin Boyer des Anges 12 ("je suis trop radical en amour"), Yoann (Les Vacances des Anges 3 et 10 couples parfaits) et Lou de The Circle France ("en amour, je suis trop exigeante") participeraient aussi à La Villa des Coeurs Brisés 6. Espérons que Lou soit plus appréciée que dans The Circle Game si elle est réellement présente dans l'émission de TFX.