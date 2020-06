Les Anges 12 de retour sur NRJ 12 : les épisodes rediffusés depuis le début de la saison

Les Anges 12 de retour sur NRJ 12 : les épisodes rediffusés depuis le début ?

Les Anges 12 vous ont manqué durant le confinement, même si vous apprécié (re)voir Les Anges 5 et Les Anges 7 sur NRJ 12 ? Alors, on a une bonne nouvelle pour tout le monde et une mauvaise pour ceux qui ont suivi la saison inédite depuis le lancement. La bonne est que Les Anges 12 sont de retour le 6 juillet 2020 sur la chaîne et l'éventuelle moins bonne est que les épisodes seront rediffusés depuis le début. L'occasion de se remettre dans le bain en douceur.