Raphaël Pépin revient sur les raisons de sa rupture avec Tiffany : "Tout est compliqué"

Alors que Coralie Porrovecchio a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Leeroy, son ex Raphaël Pépin, lui, est de retour sur le marché des célibataires. Eh oui, après une première rupture et une réconciliation, l'ancien candidat de La Villa des Coeurs Brisés 3 et Tiffany se sont une nouvelles fois séparés, comme l'a annoncé la pote de Hillary en mars : "Game over. Ne vous posez plus de questions, ma relation avec Raphaël est terminée. Une page se tourne aujourd'hui."

"Je ne suis pas un garçon facile à vivre"

Se sont-ils remis en couple depuis ? La réponse est non, mais Raphaël Pépin a déjà envisagé de repartir de zéro avec la candidate des Anges 12. Seulement voilà : "c'est compliqué. Tout est compliqué", confie l'ex de Barbara Lune en interview avec GossipRoom avant d'en dire plus sur les raisons de leur rupture : "Je ne suis pas un garçon facile à vivre très clairement, je suis compliqué comme garçon, je ne suis pas très démonstratif. Je garde beaucoup de choses en moi et ça n'aide pas. Des petites attentions, des petits trucs au quotidien qu'il faudrait faire et que je ne réalise pas forcément."

"Je ne veux pas que mon bébé soit une mode"

Dans quel état d'esprit est Raphaël Pépin aujourd'hui ? A-t-il envie de commencer à construire une famille ? "Toute ma vie, j'ai eu envie de me poser, mais tu ne fais pas un enfant à la première venue quand même. C'est quelque chose qui se réfléchit un bébé. Moi, personnellement, je ne ferais pas un enfant comme ça sans être sûr de moi. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de moi. Pourtant, c'est un peu la mode les bébés en ce moment, mais je ne fais pas comme tout le monde, j'évite. (...) Je ne veux pas que mon bébé soit une mode, mais quelque chose de voulu et de sûr", avoue le meilleur pote de Vincent Queijo. Une réflexion peu surprenante quand on se remémore son coup de gueule contre les candidats de télé-réalité qui créent un compte Insta à leur enfant.