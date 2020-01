Les Anges 12 : couples, clashs, retours emblématiques... découvrez le pré-générique

Pour Les Anges 12, NRJ 12 a décidé de faire peau neuve et de renouveler tout le casting. Mis à part Sarah Lopez et Illan, aucun des candidats n'a participé à l'émission auparavant. Parmi les petits nouveaux, on retrouve Virgil, Chani (10 couples parfaits 3), Cloé (La bataille des couples 2), Hagda Prata (La bataille des couples), Sébastien (10 couples parfaits 3), Anissa (Les Marseillais VS Le reste du monde 4), Rémy (The Voice 8), alias Léeona Winter, Yumee (L'Île de la tentation), Kevin (Secret Story, Big Bounce), Jérémy (Top Chef 6) et Angélique (Koh Lanta). Ces 13 personnalités vont vivre une incroyable aventure en Asie.

Virgil & Chani, Hagda & Sébastien.. les couples des Anges 12

Une aventure extraordinaire rythmée par les enjeux pros, la venue de guests comme Jean-Claude Van Damme et Thierry Marx, les clashs ou encore les histoires d'amour. Eh oui, Jonathan Matijas (Les Marseillais VS Le reste du monde 4) et Sarah Lopez ne resteront pas le seul couple très longtemps.

Virgil va craquer pour Chani, Illan pour Yumee (les deux candidats ne sont plus ensemble aujourd'hui) et Sébastien Pinelli pour Hagda Prata (cette relation ne va pas durer puisque Sébastien fréquente aujourd'hui Cloé Cooper). Vous pouvez avoir un petit aperçu de tous ces couples dans le pré-générique des Anges 12. D'autres relations se formeront sûrement au fur et à mesure de l'aventure.

Le retour d'Eddy, de Vanessa Lawrens...

Des candidats emblématiques feront aussi leur grand retour dans cette saison inédite. Lesquels ? Eddy, Sofiane, Vanessa Lawrens, mais aussi Océane (Les Anges 11), Tiffany, qui est en couple avec Raphaël Pépin, et les jumelles explosives Rawell et Rania.

Préparez-vous aussi à... des départs. Eh ouais, Fabrice Sopoglian ne rigole pas avec les objectifs professionnels. Si tu le rates, c'est un retour en France direct. Comme on peut le voir dans la vidéo dans notre diaporama, le parrain des Anges 12 sera intransigeant que ce soit sur le sérieux au niveau des job, mais aussi au niveau du comportement.