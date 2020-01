Hagda Prata (Les Anges 12) de nouveau en couple : "Nous comptons vivre ensemble"

Il y a un an et demi, Hagda Prata perdait son petit ami, Tom Diversy, dans un accident de moto. Aujourd'hui, la candidate des Anges 12 a retrouvé l'amour dans les bras d'un inconnu du milieu de la télé-réalité du nom de Jérémie. Ils sont en couple depuis deux mois et ont déjà prévu de vivre ensemble.