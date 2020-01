Les Anges 12 : casting renouvelé, candidats emblématiques, guests... toutes les infos

Le casting de départ des Anges 12

Pour la toute première fois, les candidats des Anges 12 s'envolent direction Hong Kong. Tout au long de l'aventure, ils découvriront aussi Tokyo, au Japon, Phuket, en Thaïlande, Dubaï, ou encore Macao. Mais qui sera de la partie ? Cette année, NRJ 12 a misé sur un casting assez inédit avec Virgil, son ex Cloé, Chani (10 couples parfaits 3), Hagda Prata, Rémy, aka Leona Winter (The Voice 8), Angélique (Koh Lanta), Anissa (Les Marseillais VS Le reste du monde 4), Yumee (L'Île de la tentation), Kevin (Secret Story, Big Bounce), Jérémy (Top Chef 6), Sébastien Pinelli (10 couples parfaits 3), Illan et Jonathan Matijas.

Le retour de candidats emblématiques et des guests

Tout au long de l'aventure, ils seront rejoints pas d'autres candidats, dont des Anges emblématiques. Lesquels ? Eddy, qui est en couple avec Sofiane, Tiffany, Océane (Les Anges 11), les jumelles Rawell et Rania, Vanessa Lawrens ou encore le chanteur Sofiane. Les Anges 12 auront aussi le privilège de rencontrer Jean-Claude Van Damme et le chef étoilé Thierry Marx, qui est le parrain de l'association A chacun son Everest, que devront défendre les participants.

Des objectifs pro inédits

Comme chaque année, Les Anges 12 débarquent avec un objectif pro et certains en auront des inédits, comme influenceuse et artiste de street art. Il y aura aussi les incontournables tels que mannequin, chanteur, cuisinier, comédien ou encore boxeur. Les candidats n'ont pas intérêt à échouer ou à manquer de motivation sinon Fabrice Sopoglian n'hésitera pas à les renvoyer en France.

Chani - Artiste de street art

Sarah Lopez- Influenceuse

Jonathan Matijas - Comédien

Hagda Prata - Mannequin

Rémy (Leona Winter) - Chanteur

Virgil - Boxeur

Illan - Cuisinier

Cloé - Mannequin

Yumee - Djette

Angélique - Fitness girl

Anissa - Mannequin

Jérémy - Cuisinier

Sébastien - Danseur

Kevin - Mannequin