Illan (Les Anges 12) balance avoir couché avec Chani après sa rupture avec Yumee (EXCLU VIDEO)

Chani infidèle à Virgil avec Illan !

Attristé par sa rupture avec Yumee, Illan a trouvé du réconfort auprès de Chani, mais ce petit moment de complicité ne devait pas aller jusqu'à un rapprochement sexuel. Eh oui, les deux candidats des Anges 12 ont couché ensemble à l'abri des regards. Bien évidemment, ils ne sont pas vraiment fiers de leur dérapage, d'autant plus que Chani était en couple avec Virgil à ce moment-là.

En tout cas, le sentiment de honte n'a pas empêché Illan de tout balancer à Sébastien Pinelli. Comme on peut le voir dans un extrait exclu de l'émission de NRJ 12, l'ancien meilleur pote de Sebydaddy avoue tout au copain de Cloé Cooper et ne laisse échapper aucun détail : "Mais t'es dégueulasse en fait. Illan, je ne te remercie pas parce que tu me lâches une bombe et tu me mets en porte à faux avec Virgil et Yumee qui sont mes amis", réagit Sébastien. Ah ouais chaud ! L'ambiance risque d'être tendue dans les prochains épisodes des Anges 12...

"J'ai été filmée dans mon intimité et à mon insu"

Il y a quelques jours, Chani s'est expliqué sur sa coucherie avec Illan et a partagé sa colère contre la production des Anges 12 qui l'a filmée à son insu : "J'ai été filmée dans mon intimité et à mon insu. Si j'avais su une seconde et demi que les images pouvaient être utilisées (...) Ça faisait une semaine que je couchais avec Illan et ce n'était pas filmé. J'avais honte, je me cachais, je n'osais plus regarder Virgil, ni Yumee (...) Je suis consciente du mal qu'on a pu faire. J'ai été amenée à recommencer, j'ai répété mes erreurs et je l'assume. Vous pouvez m'insulter de tous les noms."