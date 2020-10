Milla Jasmine règle encore ses comptes avec Mujdat : son ex s'excuse, sa nouvelle petite amie réagit

Pour suivre l'histoire entre Milla Jasmine et Mujdat, il faudrait un mode d'emploi... On vous passe toutes leurs ruptures. Alors que les amoureux, qui se sont fiancés dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, avaient prévu de se marier prochainement, ils se sont séparés durant le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5. Depuis, Milla Jasmine serait en couple avec Taylor Chiche et son ex fréquenterait Feliccia, une jolie brune qui est le sosie de la pote de Manon Marsault.

Mujdat s'excuse envers Milla Jasmine après sa blague

C'est sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) que Mujdat est tombé sous le charme de Feliccia. Sa ressemblance avec Milla Jasmine a bien évidemment beaucoup fait parler, mais pour l'homme d'affaires, elles n'ont rien à voir : "Félicia a 21 ans, nature peinture, aucune chirurgie, charme turc dans toute sa splendeur. L'autre, frérot, à 21 ans elle ressemblait à mon orteil après un match de foot contre l'équipe à Malick Traoré où on perdait 4-3", a-t-il balancé. Wow, dur !

Après cette blague de mauvais goût, Mujdat a présenté ses excuses à son ex-fiancée dans sa story Instagram : "Ça va c'était une petite blague qu'il fallait prendre au second degré. Désolé si ça t'a blessée ce n'était pas le but du tout. Parfois les blagues peuvent être nulles en plus elle est restée que deux minutes même pas et les gens ont quand même eu le temps de la screener. Donc désolé, mon but ce n'était pas de te blesser bien au contraire."

Elle réagit : "C'était un discours qui puait le seum"

Des excuses auxquelles Milla Jasmine a réagi en continuant de régler ses comptes avec Mujdat et en avouant regretter son départ des Marseillais VS Le reste du monde 5 pour son ex : "Je trouve ça triste d'en arriver-là surtout avec la personne avec qui tu as vécu pendant 3 ans. De là à dire que je suis moche, c'est culotté quand même. Ce n'est pas ce que tu disais quand tu m'as couru derrière pendant un an. Je trouve ça pathétique et triste à la fois. Moi en parallèle, je quitte l'aventure Les Marseillais contre le reste du monde parce que je privilégie ma vie privée, mais quand je vois tout ce qui m'est arrivé après. Si j'avais su..."

Milla ajoute : "J'essaie de me reconstruire, de passer à autre chose. Je fréquente quelqu'un, tout comme lui, mais je ne suis jamais venue dans la provocation en mode la personne que je fréquente est mieux que toi. J'ai du respect pour les 3 ans qu'on a passé ensemble. S'il est si heureux, s'il pense que sa go est mieux que moi physiquement, pourquoi il parle de moi ? Si t'es sûr de toi, pourquoi tu parles de moi ? C'est bien beau de s'excuser et de dire que c'était une blague alors que c'était archi pas drôle. C'était un discours qui puait le seum. Je trouve ça tellement bas et mesquin. Tu salivais sur moi, tu as bien croqué mes fesses et maintenant, tu viens dire que je ressemble à un orteil." Drama !

Feliccia s'exprime

"Quand on ne connaît pas le passé chirurgical de sa nouvelle chérie, on évite de tacler la chirurgie de son ex", balance ensuite Milla Jasmine. Du coup, est-ce qu'on en sait plus sur ce passé chirurgical ? La réponse est oui puisque Feliccia, qui se serait teinte en brune et fait une frange pour ressembler à l'ex de Mujdat, a répondu aux critiques : "Je suis désolée de vous décevoir, mais non, je ne me suis pas refait le visage dont mon nez. Je suis 100% naturel. Je n'ai pas touché à la chirurgie esthétique. Avec le temps, on évolue, tout le monde a pu remarquer ça."