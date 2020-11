Illan (Les Marseillais) séparé de Giuseppa, une rupture à cause de Victoria ? Son ex réagit

En couple depuis un peu plus d'un mois, Illan et Giuseppa Ciurleo se sont séparés, mais que s'est-il passé pour que la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 en arrive à rompre avec son chéri ? Lors d'un live Instagram tentation avec Milla Jasmine, le participant aux Marseillais VS Le reste du monde 5 s'est montré très maladroit en parlant de son ex Victoria Mehault : "J'ai dit à Giuseppa que je m'en fous car elle est trop jalouse, mais Vivi c'était Vivi", a-t-il balancé.

"Apparemment, j'aurai envoyé des nudes à Illan, j'en ai pas le souvenir"

Mais ce n'est pas tout, Illan a aussi avoué qu'il a failli rechuter avec l'ex de Paga : "Je suis allé au restaurant avec Vivi. On n'était pas que tous les deux. Je l'ai avoué à Giuseppa en rentrant à Lyon car elle avait fouillé mes messages. Vivi m'avait envoyé une photo d'elle en petite tenue avec écrit 'à demain'. Il ne s'est rien passé, mais si j'avais voulu je serai rentré avec elle !"

Il a ajouté : "Un soir où c'était un peu tendu entre nous, Giuseppa est partie à Cannes. Ce soir-là, j'ai appelé Vivi en lui disant : 'Giuseppa est rentrée chez elle, viens à la maison'. Elle a hésité... Ça aussi je lui ai avoué. On a failli se séparer une première fois. C'est pour ça qu'elle n'a pas accepté que je reparle de Victoria" En entendant ces confidences, Giuseppa a débarqué en plein live avant de prendre ses affaires et de larguer l'ancien meilleur pote de Seby Daddy : Illan a d'ailleurs confirmé leur rupture en interview avec PRBK.