Illan (Les Marseillais) en pleine rupture avec Giuseppa Ciurleo ? "Elle est partie" (Interview)

PRBK a eu l'occasion de poser la question à l'ex de Hilona lors d'une interview : "Comme pour l'instant, c'est à chaud, je préfère ne pas me prononcer dessus pour ne pas affoler tout le monde pour rien même si là clairement elle est partie. J'ai voulu faire un peu le con en live et elle l'a mal pris à cause de certaines histoires."

"Je vais voir comment ça se passe"

Le couple d'Illan et de Giuseppa a-t-il une chance de survivre ? "Je vais voir comment ça se passe. Après, c'était un peu tendu ces derniers jours, mais je vais voir, je ne peux pas dire", nous a confié l'ex-candidat de 10 couples parfaits 2 avant de nous révéler que sa petite et lui ont été contactés pour La Bataille des couples 3 : "On a dit non." Alors, Illan va-t-il réussir à reconquérir sa copine ? Affaire à suivre !

