Milla Jasmine trompée par Taylor Chiche et célibataire ? Elle réagit et confirme leur rupture 💔

Alors que Mujdat file le parfait amour avec sa nouvelle petite amie Feliccia depuis le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4 ou (Les Princes de l'amour 8), son ex Milla Jasmine, elle, est recasée avec un homme d'affaires du nom de Taylor Chiche. Sauf que ces derniers jours, une rumeur circule selon laquelle la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 aurait largué son copain après qu'il l'aurait trompée avec une ancienne participante à Love Island, Pauline.

"Je n'ai pas fauté"

Cette histoire a pris pas mal d'ampleur surtout depuis que l'ex de Greg Yega, Angèle, est accusée d'avoir aidé sa pote et Taylor Chiche à se voir dans le dos de Milla Jasmine. Alors, que s'est-il passé ? L'entrepreneur a-t-il réellement été infidèle à la pote de Manon Marsault ? Lors d'un live Instagram avec Taylor Chiche, Illan (Les Marseillais VS Le reste du monde 5) a essayé d'en savoir plus, mais l'ex de Milla est resté assez vague : "Elle ne me parle plus. Je n'ai rien fait en plus."

Et quand le chéri de Giuseppa (La Villa des Coeurs Brisés 6) l'interroge sur sa supposée tromperie, il répond : "On dit aussi que les extra-terrestres existent et on n'a pas de preuve. C'est que des on-dit. Je n'ai pas fauté." Malheureusement, Milla Jasmine ne croit pas vraiment sa version.

Milla Jasmine balance sur sa rupture avec Taylor Chiche

Après Taylor Chiche, ce fut au tour de Milla de s'exprimer sur leur rupture et d'avouer qu'elle croit en cette rumeur d'infidélité : "Je sais quand quelqu'un ment. A force d'avoir été avec des menteurs, aujourd'hui j'ai de l'expérience. Je ne suis pas là pour clasher, mais je suis déçue. Maintenant, il a fait des choix dans la vie et c'est comme ça. Je ne le crois pas car la fille a trop de preuves. Pour savoir tout ça, elle ne pouvait être qu'avec lui, même si elle cherchait le buzz. Que ce soit elle ou Angèle, j'ai trouvé leur comportement minable ! Certaines filles sont prêtes à tout pour faire parler d'elle, quitte à briser un couple. Je pense qu'il a vu cette fille et qu'il s'est dit qu'il ne se ferait jamais attraper. J'espère pour lui qu'il a gagné au change !"