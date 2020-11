Angèle (Les Marseillais) revient sur les raisons de sa rupture avec Greg : "C'était devenu malsain"

Greg Yega et Angèle Salentino se sont-ils réellement séparés à cause de Maeva Ghennam ? D'après les rumeurs, l'ex-candidate de Love Island aurait décidé de rompre avec son bebew après avoir découvert des messages où il demandait à son ex de venir à la soirée de lancement de sa marque de cosmétiques, Maeva Ghennam Beauty. Alors, que s'est-il réellement passé ?

Angèle dévoile les vraies de sa rupture avec Greg Yega

Si Angèle a à moitié confirmé les théories sur sa rupture, Greg a affirmé "n'avoir rien à (s)e reprocher dans la relation". Aujourd'hui, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a décidé d'en dire plus sur les vraies raisons de leur séparation, à commencer par la fameuse rumeur : "Ca a été une accumulation, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Notre relation ne tenait plus qu'à un fil, elle était fragile. Je n'avais plus aucune confiance en Greg parce qu'il s'est passé trop de choses. Il y a eu l'histoire de Saint-Tropez, comme quoi il parlait à des filles", a-t-elle expliqué en interview avec Sam Zirah.

"Ca a été un mensonge de plus"

Angèle a ensuite dévoilé sa version sur l'histoire des messages de Greg envoyés à son ex Maeva Ghennam : "L'histoire n'est pas qu'il ait voulu aller à cette soirée. Je peux comprendre, il y avait tous les Marseillais. En fait, je suis partie en Belgique pour voir ma famille. Greg me disait toujours que je ne l'emmenais jamais avec moi. Là je lui ai proposé de venir. Pendant plusieurs jours, il me disait oui, non. Et au bout d'un moment, il m'a dit 'je me suis bloqué le dos, je ne peux pas te rejoindre'."

Elle poursuit : "Et ce fameux samedi soir, il me parle de l'événement de Maeva, mais par respect et amour pour moi, il me dit qu'il n'ira pas (...) Le lendemain, une fois de plus, on me tague sur des stories et je vois Maeva dire que Greg a voulu venir. Il a voulu y aller, mais par amour pour, tu ne voulais pas y aller. Ca a été un mensonge de plus."

"J'ai eu l'impression qu'on me volait mon identité"

Mais ce n'est pas tout puisque Angèle a ensuite avoué que les comparaisons entre elle et Maeva Ghennam ont aussi causé sa rupture avec Greg Yega : "La situation n'était plus saine pour moi. C'était devenu malsain. C'est très compliqué d'être tout le temps comparée à l'ex de ton mec. J'ai ma personnalité, j'essaie d'imiter personne. On m'a collé une étiquette qui n'est pas moi, les gens ne me connaissent pas (...) C'était épuisant. Ca devenait la folie, c'était n'importe quoi. J'ai eu l'impression qu'on me volait mon identité."

Près d'un mois après sa rupture avec le meilleur pote de Paga, l'ex de Tristan "va mieux" : "Je ne suis plus amoureuse de lui parce que je ne suis plus sous l'emprise de l'amour, mais j'ai encore des sentiments pour lui. Ca ne part pas comme ça du jour au lendemain (...) Je me suis trop investie pour rien. Tout ça pour ça. Après je n'ai pas envie de cracher sur Greg parce qu'on a vécu une belle histoire. Il m'a beaucoup apporté, je pense qu'il m'a aimée, peut-être que je me trompe, mais pas assez. Il ne s'est pas assez mis à ma place dans cette relation et s'est trop concentré sur lui même."

Et si vous vous posez la question, leur séparation est définitive : "On ne peut pas changer une personne et je ne veux plus souffrir", a confié Angèle Salentino. De son côté, Greg Yega se rapprocherait de Maeva Ghennam... Affaire à suivre !