Greg (Les Marseillais) et Angèle ont emménagé ensemble : "La distance n'est pas faite pour nous"

"Je suis descendue le rejoindre à Marseille

Contrairement à Marine El Himer et Benjamin Samat, Illan et Victoria et Paga et Océane El Himer, Angèle et Greg Yega ne se sont pas séparés après le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5. Eh oui, leur couple a résisté aux nombreuses disputes dans l'aventure. Ils filent donc le parfait amour depuis 3 mois maintenant. Leur relation est d'ailleurs rapidement passée à l'étape supérieure puisqu'ils habitent ensemble à Marseille.

En interview avec PRBK, Angèle a confié : "Je suis descendue le rejoindre à Marseille. Les deux premiers mois, notre relation était à distance et franchement, ce n'est pas du tout fait pour nous. C'est pour ça qu'il m'a proposé de le rejoindre. Mais j'ai encore mon appartement à Paris. Je l'ai donné à une amie à moi au cas-où." L'ex-candidate de Love Island est prévoyante, ce qui n'est pas vraiment au goût de Greg : "Au cas-où elle a quand même dit. Je ne veux pas m'énerver."

Angèle dévoile les raisons de sa rupture avec Tristan

Avant de se mettre en couple avec Greg dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Angèle a vécu une courte histoire avec Tristan dans Love Island, mais pourquoi ont-ils rompu ? Que s'est-il passé ? La gagnante de l'émission présentée par Nabilla Benattia nous a révélé : "Ce n'était pas une vraie relation. Ca n'a rien à voir avec Greg et moi. C'était vraiment une amourette de tournage même si je n'ai rien contre lui. En réalité, on n'était déjà plus en couple à l'aéroport en Afrique du Sud. Lui a un peu voulu prolonger le truc. Moi, je ne me voyais pas faire semblant. Je lui souhaite tout le bonheur du monde."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.