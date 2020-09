Illan (Les Marseillais) séparé de Victoria et déjà de nouveau en couple : il s'explique

Face aux réactions très étonnées de certains internautes, Illan a confié : "Je vais être obligé me justifier. C'est chiant, ma vie est quand même ma vie, elle est à moi. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Je l'affiche, mais à la base, ça devait rester confidentiel. Je vous avais dit les amis que je rebondissais très bien et qu'est-ce que j'ai dit que quand je me suis séparé de Victoria ? Si je me sépare, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Pour faire simple, ce n'était pas prévu du tout. Giu et moi, on s'est déjà vu une ou deux fois, mais on ne s'est jamais parlé."

Il explique ensuite comment tout a commencé entre lui et Giuseppa : "Quand je suis allé sur le tournage pour le cross (Les Marseillais VS Le reste du monde 5, ndlr), quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu un missile passer devant moi, habillé en full rose. (...) Je l'ai cherchée sur les réseaux sociaux et rien, impossible de la trouver. Et quand je suis sorti de tournage, je suis allé boire un verre avec Sarah et là, je l'ai vue, mais je n'ai rien fait parce que j'étais en couple. Quand je me suis séparé, j'ai vu un article des nouvelles candidates de La Villa des Coeurs Brisés, j'ai cliqué dessus et j'ai vu Giu. Je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu. On s'est appelé et là, craquage. Je lui ai dit 'demain tu viens'. Elle m'a dit que c'était trop tôt et m'a ensuite dit d'accord."

Victoria réagit

Victoria a elle aussi réagi à la rapidité d'Illan à se remettre en couple après leur rupture : "Fast and Furious", a t-elle répondu à une internaute qui avait commenté : "Illan est de nouveau en couple, wesh il perd pas de temps." La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a ensuite qualifié son ex de "chien de la casse".

L'ancien participant aux Anges 12 n'a pas manqué de réagir à ces petits tacles : "Fast and jalous (...) Tu m'as quitté, tu en avais rien à foutre de ma gueule. Pourquoi tu es jalouse aujourd'hui ? Tu as le seum ? Je te laisse tranquille et je refais ma vie. Tu peux pas me quitter et me reprocher de refaire ma vie. Fallait réfléchir avant."