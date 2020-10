Angèle (Les Marseillais) comparée à Maeva Ghennam : "J'accepte et je comprends" (Interview)

Fini Maeva Ghennam ! Greg Yega a enfin tourné la page de son histoire avec son ex grâce à sa nouvelle petite amie Angèle, qu'il a rencontrée sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5. Malgré leurs nombreuses disputes dans l'émission de W9, les deux candidats sont toujours en couple et ont même emménagé ensemble à Marseille. Une grosse surprise pour certains internautes puisqu'ils ne croyaient pas en cette relation. Angèle et Greg reçoivent d'ailleurs pas mal de critiques sur les réseaux.

"C'est facile de faire un lien entre Maeva et moi"

Mais la ressemblance entre Maeva Ghennam et Angèle est surtout ce qui fait le plus parler les Twittos. Que pense l'ex-candidate de Love Island de cette comparaison ? "C'est humain par rapport au public. Ils ont toujours vu Greg avec Maeva. Là, ils le voient avec une autre fille, qui en plus est brune et tout. C'est facile de faire un lien. C'est la situation qui fait qu'ils nous comparent. Après, Maeva et moi, on est deux styles complètement différents", a confié Angèle en interview avec PRBK.

Celle qui a taclé Maeva Ghennam pour sa chirurgie esthétique a ensuite ajouté : "On est totalement différentes. Je suis sûre qu'il y a du bon chez Maeva et du mauvais, tout comme moi. Je ne suis pas parfaite. J'accepte, c'est normal car le public n'est pas habitué à voir Greg avec une autre fille. Je comprends Leur histoire a tellement duré longtemps de ce que j'ai pu comprendre." Greg Yega a tenu à préciser : "Elle a duré longtemps qu'en tournage."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.