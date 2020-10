Greg (Les Marseillais) de nouveau en couple avec Maeva Ghennam après sa rupture avec Angèle ?

Alors que Greg Yega et Angèle Salentino filaient le parfait amour depuis le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 (ils avaient même emménagé ensemble), ils se sont séparés il y a quelques semaines : "Vous savez tous que quand on est amoureux, on est faible. On est bête et moi, j'ai été bête", a confié l'ex-candidate de Love Island sur Instagram. L'origine de leur rupture ? Maeva Ghennam d'après les rumeurs. Angèle n'aurait pas supporté que Greg demande à son ex de venir à la soirée de lancement de sa marque de maquillage, Maeva Ghennam Beauty.

Maeva Ghennam et Greg Yega de nouveau proches ?

Mais la pote de Carla Moreau ne serait pas la seule raison de leur séparation. Si l'on en croit Aqababe, Greg n'aurait jamais été sincère avec Angèle et se serait mis en couple avec elle juste pour rendre jalouse Maeva Ghennam. Le pote de Paga aurait aussi dragué d'autres filles sur les réseaux sociaux alors qu'il était encore avec l'ex de Tristan (Love Island) : "Selon moi, Greg n'a jamais été sincère avec Angèle. Sur le tournage, il s'est mis avec Angèle pour faire ch*er Maeva. (...) Je vais vous balancer des preuves comme quoi Greg chinait d'autres meufs sur Snap."

Le blogueur balance ensuite que Greg Yega et Maeva Ghennam seraient sur le point de se remettre ensemble : "Greg et Maeva se rechinent. Vous verrez que si Angèle fait Les Marseillais, c'est uniquement parce que Greg et Maeva sont de nouveau proches (...) Ça sera sûrement pour une ultime confrontation, mais à voir si elle acceptera d'avoir une image de femme qui se chamaille pour un gars." Ces infos restent à prendre avec des pincettes, mais on sait déjà que Greg a tenté de reprendre contact avec son ex lors d'une soirée avec Kevin Guedj et Carla Moreau.