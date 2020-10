Greg (Les Marseillais) toujours accro à son ex Maeva Ghennam ? Angèle réagit

"Je suis descendue le rejoindre à Marseille. Les deux premiers mois, notre relation était à distance et franchement, ce n'est pas du tout fait pour nous. (...) Mais j'ai encore mon appartement à Paris. Je l'ai donné à une amie à moi au cas-où", a confié Angèle lors d'une interview avec Greg pour PRBK. L'ex-candidate de Love Island a finalement bien fait de garder son appart car quelques jours après cette confidence, elle a annoncé sa rupture avec Greg Yega.

Greg Yega et Maeva Ghennam le retour ?

Angèle et le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 se seraient séparés à cause de Maeva Ghennam si l'on en croit les rumeurs : Greg Yega aurait apparemment demandé à son ex de venir à la soirée de lancement de sa marque de maquillage, Maeva Ghennam Beauty. L'ex de Tristan (Love Island) l'aurait découvert et aurait décidé de larguer son petit ami. Depuis, Greg tenterait de reprendre contact avec Maeva Ghennam.

Lors d'une soirée au restaurant avec la candidate comparée à Angèle, devinez qui a appelé en visio Kevin Guedj et Carla Moreau ? Greg Yega ! A moins que ce ne soit les parents de Ruby qui l'aient appelé : "Tu veux venir au restaurant, c'est ça ?", demande Carla. Les amoureux essaieraient-ils de réconcilier Maeva Ghennam et son ex-copain ? Greg serait-il encore accro à Maeva ?

La réaction d'Angèle

Les internautes n'ont bien évidemment pas manqué de tagger Angèle sur les articles et les vidéos de Greg et Maeva. Elle a tenu à leur répondre de manière cash : "Les gars, ça ne sert à rien de m'identifier sur des trucs qui ne me regardent plus. Je m'en fous, je m'en cale complet. Que untel veuille voir untel, que si, que ça... c'est bon. Le passé, c'est le passé. Si je me suis sortie de cette galère, c'est pour ça. Arrêtez, stop ! Après, je sais que vous allez continuer même si je dis ça." La page semble donc clairement tournée pour la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5.