Maeva Ghennam réagit à la rupture de Greg et Angèle : "Entre Greg et moi, c'est la guerre"

Dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Maeva Ghennam est souvent à l'origine des disputes entre Greg Yega et sa nouvelle petite amie Angèle. Une habitude qui n'a apparemment pas changé à l'extérieur puisque les deux candidats auraient rompu à cause de Maeva. Que s'est-il passé ? La gagnante de Love Island aurait découvert des messages de Greg demandant à son ex d'assister à la soirée de lancement de sa marque de maquillage, Maeva Ghennam Beauty.

"Greg n'a pas voulu venir pour moi, pour me voir"

Une version confirmée par la pote de Carla Moreau lors de sa fête : "Bebew a été désinvité. Il a voulu venir, mais jamais de la vie", a-t-elle révélé avant de réagir à l'histoire entre Greg et Angèle sur Instagram : "C'est vrai que Greg a voulu venir, mais je vous le dis très honnêtement, je ne pense pas qu'il a voulu venir pour moi, pour me voir. Vous le connaissez, Greg est un gros bébé et s'il a voulu venir, c'est parce que il y avait tous les Marseillais, tous ses amis. (...) Il a flippé de ne pas être invité parce qu'il y avait ses amis. Ce n'était pas du tout pour moi parce que entre lui et moi, c'est la guerre. On ne se parle plus."