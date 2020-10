Maeva Ghennam en froid avec Carla Moreau pour avoir loupé l'anniv de Ruby ? La preuve que non

Maeva Ghennam était la grande absente du premier anniversaire de Ruby, la fille de Carla Moreau et Kevin Guedj. Comment ça se fait ? En voyage à Dubaï, pour passer du temps avec Manon Marsault et Julien Tanti, elle aurait loupé son avion pour rentrer en France, mais si l'on en croit la maman de Tiago, elle aurait fait exprès : "Elle a repoussé son avion donc c'est prévu depuis ces deux trois jours que nous nous voyons ce soir", a-t-elle balancé sur Snapchat. Une révélation qui n'a sûrement pas dû enchanter Carla Moreau.

Maeva Ghennam et Carla Moreau toujours potes, la preuve !

Depuis, les internautes se demandent si la fiancée de Kevin Guedj est en colère contre Maeva Ghennam et si les deux candidates des Marseillais VS Le reste du monde 5 sont en froid. Eh bien, sachez que les filles ne sont pas du tout en guerre et qu'elle sont toujours aussi amies !

Pour preuve, Carla Moreau a assisté avec son chéri à la soirée de lancement de la marque de maquillage de sa pote, Maeva Ghennam Beauty : "Trop fière", a-t-elle posté sur Snapchat tout en se filmant aux côtés de l'ex de Greg Yega. Rien ne semble avoir changé entre les deux copines, rassurés ?

Kevin Guedj a lui aussi partagé une jolie photo de Carla Moreau et Maeva Ghennam, qui a eu le droit à sa propre chanson par l'artiste marseillais Thabiti, avant de poster un beau message : "Félicitations à la petite soeur pour cette soirée. Bravo, fier de toi." Par contre, Maeva est toujours en froid avec Camille Froment depuis Les Marseillais VS Le reste du monde 4 même si elle l'a félicité pour sa grossesse.