Maeva Ghennam toujours en froid avec Camille : elle la félicite pour sa grossesse et s'explique

"Je suis trop contente pour elle"

Alors, une réconciliation est-elle possible entre les deux anciennes potes ? Seul l'avenir nous le dira, mais rien n'est perdu puisque Maeva Ghennam a moins de rancoeurs qu'avant : "C'est vrai que Camille et moi on ne se parle plus depuis le tournage du cross de l'année dernière. Je n'ai pas apprécié ce qu'elle m'a fait. (...) Mais bon, le temps a changé. Elle va être maman, je suis trop contente pour elle. C'est pour ça que j'ai tenu à la féliciter. Ça m'a fait trop plaisir pour elle. Ca me fait drôle parce que Camille et moi on a le même âge. c'est quelqu'un que j'aime particulièrement, parce qu'on a commencé ensemble dans Les Marseillais en Australie. Et des nouvelles, c'est avec elle que j'ai le plus accroché", a-t-elle confié sur Snapchat. A quand les retrouvailles ?