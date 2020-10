Camille Froment (Les Marseillais) enceinte : son annonce surprise !

Après l'échec de ses relation avec Benjamin Samat et Jonathan Matijas, Camille Froment a retrouvé l'amour avec le rappeur Dadinho Leybou. Ils sont ensemble depuis un peu plus de 8 mois et leur relation s'apprête déjà à passer à la vitesse supérieur puisque l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 est (déjà) enceinte de son/leur premier enfant ! Découvrez son annonce surprise sur Instagram.

De son côté, Dadinho Leybou a partagé le même cliché en story avec écrit : "A 3, on ira plus vite ma belle." Les futurs parents n'ont pas encore dévoilé le sexe de leur bout de chou. Camille Froment rejoindra donc bientôt Julia Paredes, Jessica Thivenin, Carla Moreau, Manon Marsault, Nabilla Benattia, Kelly Helard, Julie Ricci, Emilie Fiorelli, Mélanie Da Cruz, Jesta, Hillary... sur le banc des mamans célèbres.