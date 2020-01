Camille (Les Marseillais VS Le reste du monde 4) de nouveau en couple : elle officialise ❤️

Après avoir participé aux Princes et les princesses de l'amour 2, où elle est repartie en couple avec Jonathan Matijas, Camille Froment est revenue dans la famille des Marseillais dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4. Son aventure a été pas mal mouvementée entre ses retrouvailles avec son ex Jonathan, ses relations express avec Julien Guirado et Anthony Alcaraz et son violent clash avec Maëva Ghennam, avec qui elle est toujours en froid aujourd'hui. Depuis le tournage, il s'est passé pas mal de choses dans la vie de la candidate.

Camille Froment présente son petit ami

Camille Froment a notamment retrouvé l'amour. Eh oui, l'ex de Benjamin Samat n'est plus célibataire comme elle l'a fait savoir sur Instagram en postant une photo d'elle avec son chéri, dont le visage n'est pas dévoilé : "Happy New Year ✨💖 Make 2020 even better than 2019.... I wish you all happiness, health and love", a-t-elle écrit en légende. Son nouveau petit ami semble être un inconnu dans le milieu de la télé-réalité, on n'en sait pas plus sur lui. Le proverbe "pour vivre heureux, vivons cachés" serait-il la bonne résolution de 2020 de l'ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 3 ?