Stéphanie Clerbois enceinte de son deuxième enfant avec Eric : elle annonce leur rupture 💔

C'est sûrement une annonce à laquelle personne ne s'attendait : Stéphanie Clerbois est enceinte de son deuxième enfant avec son ex Eric ! "Nos chemins n'étaient pas faits pour être séparés et je sais que tu seras à nouveau un super papa", a confié la maman de Mamans et Célèbres avant de préciser à Purepeople qu'Eric et elle ne sont pas officiellement de nouveau en couple : "Ce n'est pas parce qu'il y a un bébé qu'on s'oblige à directement ré-emménager ensemble, à se voir plus. On a vraiment envie de prendre notre temps et de reconstruire quelque chose."

"Nous ne sommes plus ensemble"

Du coup, où en est leur relation depuis ? Eh bien, elle est (encore) terminée ! Stéphanie Clerbois et Eric n'ont apparemment pas réussi à recoller entièrement les morceaux : les parents de Lyam se sont sûrement rendus compte qu'ils étaient plus faits pour vivre séparés.

C'est en story sur Instagram que l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 3 a annoncé leur rupture : "Pour tous ceux et celles qui croiseront Eric, ne prenez plus la peine de m'écrire s'il vous plait. Nous ne sommes plus ensemble donc sachez que ce qu'il fait, ne me regarde pas." Est-ce une fin définitive pour leur couple ?

Stéphanie Clerbois enceinte d'une petite fille

En tout cas, tout a changé en un mois puisque Stéphanie Clerbois et Eric semblaient nager dans le bonheur en août lorsqu'ils ont annoncé le sexe de leur deuxième bébé : "Je suis tellement comblée! Je sais que Lyam sera un grand frère exceptionnel et Éric un papa poule encore plus que ce qu'il ne l'est déjà ! Je n'avais pas de préférence pour le sexe du bébé mais maintenant que je sais qu'il s'agit d'une petite princesse je vois encore plus la vie en rose."