Stéphanie Clerbois enceinte de son ex Eric : "nous ne sommes toujours pas officiellement ensemble"

Après Manon Tanti, Laura Lempika, Maeva Martinez, Kelly Helard ou encore Kamila, Stéphanie Clerbois annonçait à son tour sa grossesse ce lundi 20 juillet 2020. La candidate des Anges 11 est enceinte de son deuxième enfant avec Eric, le père de Lyam, 5 ans, dont elle était pourtant séparée. "Nos chemins n'étaient pas faits pour être séparés et je sais que tu seras à nouveau un super papa", écrivait-elle sur Instagram. Mais sont-ils de nouveau ensemble ?

Stéphanie Clerbois de nouveau en couple avec son ex Eric ?

L'ancienne candidate de La Villa des Coeurs Brisés 3 a mis les choses au clair sur Snapchat. "On a commencé à se revoir il y a quelque temps. J'ai gardé ça secret, je n'avais pas envie de l'étaler. Je voulais redonner une chance à mon couple avant de pouvoir en parler". Néanmoins, ils ne sont toujours pas officiellement en couple. "À l'heure actuelle, nous ne sommes toujours pas officiellement ensemble, mais on se voit de plus en plus. On passe de plus en plus de temps ensemble, on prend le temps de faire les choses. On a un petit garçon, donc on n'a pas envie de précipiter les choses".

S'ils se sont séparés à de nombreuses reprises, Stéphanie compte bien faire en sorte que leur couple dure et qu'il n'y ait plus de rupture : "Cette fois, que ce soit pour ma famille, Éric, Lyam ou le petit bout, j'ai vraiment envie de prendre le temps de reconquérir l'homme que j'aime. J'ai vraiment envie de redonner une chance à mon couple sans me précipiter, sans me remettre directement en ménage", confie-t-elle, émue aux larmes.

Elle répond aux critiques

A ceux qui critiquent le fait que toutes les candidates de télé-réalité tombent enceinte en ce moment, elle répond : "Je sais qu'en ce moment, il y a baby-boom, mais ça ne touche pas que les filles de télé. Autour de moi, il y a plein de femmes enceintes. C'est la nature, c'est la vie. J'ai bientôt 32 ans, ce sont des choses qui se passent, c'est la nature. Ce n'est pas une question de mode. On ne s'est pas concertées pour se dire : 'Demain on saute sur nos hommes et on fait un bébé.' Donc s'il vous plaît..."