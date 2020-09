Kevin Guedj : son mariage avec Carla Moreau ? "Ça devrait se faire en mai ou juin 2021" (Interview)

Après Manon Marsault et Julien Tanti, Jessica Thivenin et Thibault Garcia et Stéphanie Durant et Théo Soggiu, les prochains à se marier devraient être Laura Lempika et Nikola Lozina ou Kevin Guedj et Carla Moreau. Les parents de Ruby auraient dû se dire oui "à la fin de l'été, en septembre ou octobre", mais la Covid-19 est venue perturber leur programme : "On ne sait pas si on va devoir le repousser. Si on pourra l'organiser à temps", a expliqué Kevin Guedj en avril dernier.

Kevin Guedj donne des nouvelles de son mariage avec Carla Moreau

Ils ont finalement décidé de le repousser pour des raisons d'organisation et aujourd'hui "c'est pratiquement prêt", a confié le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 en interview avec PRBK avant d'avouer : "Le covid nous a pas mal chamboulé. On habitait à Londres, on est revenu vivre en France à cause du coronavirus. Notre vie a été pas mal chamboulée."

Du coup, Carla Moreau et Kevin Guedj ont-ils une nouvelle date ? "Ça devrait se faire au mois de mai ou juin 2021", nous a révélé le papa de Ruby. Avec toutes les histoires entre Manon Marsault, Carla Moreau et Jessica Thivenin, les Marseillais seront-ils invités au mariage ? "Oui absolument. Après, je réponds selon moi, il faudra aussi voir avec Carla. On en a reparlé depuis, si les tournages se passent bien d'ici-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas invités", a répondu Kevin Guedj.

Bientôt un deuxième enfant ?

En plus du mariage, les amoureux ont-ils pour projet d'avoir un deuxième enfant après leur petite fille Ruby ? La réponse est oui, mais pas tout de suite : "Si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais tout de suite, mais Carla préfère se marier d'abord." Ce n'est pas pour tout de suite donc !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.