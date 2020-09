Kevin Guedj (Les Marseillais) : "A part Jessica, personne avait de raison d'en vouloir à Carla"

Purebreak : Comment as-tu vécu cette aventure un peu particulière pour Carla et toi ?

Kevin Guedj : J'ai vécu cette nouvelle aventure bizarrement. Quand je suis arrivé, j'ai cru qu'ils me faisaient une blague. Je n'étais pas au courant de 95% des histoires.

Carla ne voulait pas que je regarde l'émission

Comment as-tu réagi en découvrant les images du début de Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Carla ne voulait pas que je regarde l'émission. Du coup, j'ai suivi ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai découvert en même temps que vous. J'ai essayé d'arranger certaines choses, mais je n'étais pas au courant de tout.

T'en as pensé quoi ?

J'étais choqué et ça m'a fait bizarre. A la fin de l'aventure, après le tournage, je retrouvais parfois Carla pas bien. C'est assez spécial surtout qu'elle n'est pas du genre à se plaindre. D'ailleurs, quand j'arrive dans l'aventure, elle ne me dit pas tout ce qu'il s'est passé.

Tu t'attendais à ce que des comptes soient réglés dans l'aventure ?

Pas du tout. La seule qui avait vraiment des choses à reprocher à Carla, c'était Jessica. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire et sur ses reproches, mais au moins, elle a dit ce qu'elle avait à dire à Carla. Les autres avaient zéro raison de lui en vouloir. J'aurais quand même préféré qu'ils parlent de tout ça avant.

Tu penses qu'ils ont profité du retour de Jessica Thivenin pour le faire ?

Je ne sais pas, mais ils n'ont rien à reprocher à Carla. Elle les invite tout le temps à la maison, on a fait le jour de l'an avec eux, ça se passait plutôt bien. Après, je sais que Manon et Carla sont en froid parce que Carla n'a pas parlé de sa liposuccion à Manon et ça l'a vexée.

Avec Julien, on a eu des discussions

Tu t'es senti trahi par Julien quand il a dit que Carla n'était pas son amie ?

Je trouve ça très bizarre parce que quand on n'était pas ensemble, Carla était l'amie de tout le monde et elle restait jusqu'à la fin de l'aventure. Alors, si ce n'est pas vraiment leur amie, pourquoi l'avoir gardée et avoir fait une égalité entre Benjamin et moi il y a deux ans. Et puis, si ce n'est pas ton amie, tu l'élimines, tu ne pars pas à Los Angeles avec, tu ne fais pas Noël avec... Je pense qu'avant d'arriver dans l'aventure, ils ont eu des discussions dont on n'est pas au courant. Je ne suis pas bête.

Ça a mis un froid entre Julien et toi ?

On a eu des discussions, on en a parlé. Julien a vu qu'il était allé un peu loin et il a reconnu ses torts.

Que s'est-il réellement passé le soir du fameux Nouvel An ?

On a fêté le nouvel an tous ensemble et notre agence nous a dit que Jessica venait avec ses parents. Quand on a fait les divisions, il y a eu des soucis vis-à-vis des parents. Du coup, j'ai appelé notre agent pour lui dire de ne pas les compter pour ne pas les faire payer. Carla et Manon se sont pris à la tête par rapport à ça. De mon côté, j'avais déjà payé la moitié, Nacca et mon petit cousin ont donné un peu plus. Pour moi, il n'y avait pas d'histoire parce que je me suis occupé de tout. Et apparemment, Carla aurait levé une bouteille de champagne devant les parents de Jessica et Thibault. Chose que je n'ai pas vue, mais j'ai dit par la suite à Carla, qu'elle n'aurait pas dû se mêler d'une histoire qui ne la regardait pas. Elle a reconnu ses torts. Ce genre de dispute me met plus mal à l'aise qu'autre chose.

J'ai tout fait pour réconcilier Carla et Manon

Carla et Manon peuvent-elles se réconcilier ?

J'ai tout fait pour. Je trouve débile que Manon ait parlé de Carla sur ses réseaux sociaux, je trouve ça aussi débile que Carla ait répondu à Manon. Ce n'est pas notre mode de fonctionnement dans les Marseillais. La moindre des choses aurait été qu'elles s'appellent au lieu de se casser du sucre dans le dos. Ce n'est pas une manière de faire que j'affectionne.

Pourquoi Carla a-t-elle répondu à Manon sur les réseaux sociaux ?

Elle a reçu une tonne de messages lui parlant des vidéos de Manon. On était à la soirée d'anniversaire de mon cousin à Paris, on a vu ça le soir et tout le monde en a parlé à Carla. C'est débile.

Et Jessica et Carla ?

Vous verrez les épisodes, mais la dernière fois, Jessica nous a invités à un barbecue chez elle. Elles se sont parlées avec Carla. Elles avaient des choses à se reprocher, mais maintenant que tout est dit...

Comment vis-tu toutes ces histoires ?

Je vis ma vie avec ma femme et ma famille. Les Marseillais sont aussi ma famille, mais quand j'entends les interviews des uns et des autres, dire qu'ils ne sont pas amis avec Carla. On n'est pas là pour mesurer le degrés d'amitié, je faisais ça en CM2. Pour ma part, je sais que je ne parlerai jamais comme ça de la femme d'un ami. Déjà, ça ne se fait pas.

Les médecins ne savent pas toujours pas ce que j'ai eu

Kevin, tu as été récemment hospitalisé. Tu ne sais toujours pas ce que tu as eu ?

Les médecins ne savent pas toujours pas ce que j'ai eu. Ils étaient vraiment top et ils se sont super bien occupés de moi parce que quand je suis malade, je suis vraiment chiant.

Vous avez eu le coronavirus quand vous étiez à Londres, vous avez eu peur ?

On ne savait pas qu'on avait le coronavirus, je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Quand on a fait les tests, on nous a dit qu'on l'avait eu. C'était assez bizarre.

Ton cousin Allan participe à 10 couples parfaits 4, tu le suis dans l'émission ? Tu penses quoi de lui ?

Je ne regarde pas l'émission, mais je vois sur Instagram. Il m'a aussi raconté comment ça s'est passé. Sa première aventure dans Les Marseillais était compliquée puisqu'il découvrait le milieu, mais bon, il y a pire que de commencer par cette émission.

