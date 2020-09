Carla Moreau (Les Marseillais) en froid avec Manon Marsault : elle donne enfin sa version

L'aventure des Marseillais VS Le reste du monde 5 a plutôt mal commencé pour Carla Moreau puisqu'un gros clash a éclaté entre elle et Jessica Thivenin, mais la femme de Thibault Garcia n'est pas la seule à avoir des comptes à régler avec la maman de Ruby. Manon Marsault est en froid avec Carla depuis plusieurs mois : elle n'aurait pas apprécié que la fiancée de Kevin Guedj loupe l'anniversaire de Tiago pour sa liposuccion.

"Tu m'inventes des scénarios dignes de films"

Les deux candidates ne sont pas près de redevenir amies, d'autant plus que la femme de Julien Tanti aurait orchestré l'élimination de son ancienne pote dans le cross de W9. En tout cas, la guerre continue entre elles. Manon Marsault a d'ailleurs accusé Carla Moreau d'avoir balancé des infos peu flatteuses à son sujet à un blogueur et d'avoir créé des faux comptes Instagram pour la tacler.

Des accusations auxquelles la principale intéressée répond aujourd'hui : "Je n'ai pas parlé à des blogueurs. Je ne sais même pas de qui tu me parles. Si tu penses que je les paie pour leur balancer des scoops, je n'ai pas le temps pour ça. (...) Je n'ai pas le temps pour parler de toi. Si les gens pensent des choses mauvaises sur toi, je n'y peux rien (...) Tu m'inventes des scénarios dignes de films alors que tu sais très bien que c'est faux et que tu es derrière tout ça pour me descendre. J'en ai clairement ma claque."

"L'histoire qu'on a est en rapport avec ma liposuccion"

Carla Moreau revient ensuite sur l'histoire du jour de l'an que Jessica Thivenin a évoqué dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : "On avait un groupe où on s'était mis d'accord sur les paiements du restaurant et des boîtes de nuit. Le problème c'est qu'à la fin du restaurant, Manon me tombe dessus en me disant 'tu vois Jessica ne veut pas payer pour les parents' (...) Je me suis mêlée au mauvais moment de cette histoire qui ne me concernait pas."

Elle précise ensuite : "Pour en revenir aux disputes entre Manon et moi, ça n'a rien à voir avec le jour de l'an (...) L'histoire qu'on a est en rapport avec ma liposuccion. C'était deux mois avant le tournage. (...) On n'était pas les best friends du monde, parce que depuis la cassure de l'année dernière, on réapprenait à se connaitre, mais quelque chose était cassé. On se parlait de temps en temps. Alors quand j'ai fait ma lipo, je ne jugeais pas utile de l'appeler pour lui dire. Et elle l'a mal pris. (...) Au bout d'un moment, j'en ai eu ma claque, parce que je trouvais sa manière de parler hautaine et méchante. Je lui ai dit mes 4 vérités sur note vocale. Donc si tu as la mémoire courte, je t'invite à reprendre cette discussion pour voir ce que je pensais de toi."