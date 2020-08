Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 : Carla VS Jessica et Manon, la femme de Julien s'explique

"Il y a vraiment des choses qui me choquent"

Il y a quelques jours, le pré-générique de l'émission avec des rapprochements, des clashs et des larmes a été dévoilé. Alors que le premier épisode des Marseillais VS Le reste du Monde 5 est diffusé ce lundi 31 août 2020 sur W9, Manon Marsault Tanti a évoqué le clash que vous allez pouvoir découvrir. Eh oui, car une dispute a éclaté dès le début dans la famille des Marseillais, entre Carla Moreau et Jessica Thivenin. Et la femme de Julien Tanti a choisi son camp (en faveur de la compagne de Thibault Garcia, et non de Kevin Guedj).

Dans sa story Snapchat, Manon Tanti qui est enceinte de son deuxième enfant (une fille qui s'appellera Angelina) a lancé : "Je vais passer à autre chose, jusqu'à au moins demain soir, parce que je ne vais pas spoiler l'épisode (le premier des Marseillais VS Le reste du monde 5, ndlr)". "Je ne donne pas de nom, mais il ne faut pas avoir bac+10 pour savoir de qui je parle" a-t-elle précisé, mais "bientôt je vais citer un nom et donner la vraie version des choses".

Sans citer Carla donc, Manon a tout de même lâché à propos de son ancienne amie : "Il y a vraiment des choses qui me choquent et qui me montent les nerfs". "Je ne vais pas laisser passer certaines choses. Je veux bien qu'on me fasse passer pour une mauvaise, mais la victimisation et le mytho, ça va deux secondes" a-t-elle expliqué, "Ça va faire des mois que je lis des choses pas sympathiques comme quoi je suis une vicieuse, une sorcière et que c'est moi qui manipule les gens. Il n'y a pas plus franche que moi et je ne me victimise pas", parce que "la victimisation, ça va deux secondes... 'Moi, je suis au courant de rien. Ah bon ?'". "Quand je vois que cette personne pousse les gens à croire des choses fausses" a-t-elle assuré, "Quand j'accouche, je vais régler mes problèmes en face avec ou sans caméras".

Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 : voilà d'où partirait les embrouilles contre Carla Moreau

Dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5, Carla se serait clashée avec Manon et Jessica. Manon Tanti aurait même fait éliminer Carla Moreau de l'émission (ce qu'elle a démenti depuis). Manon en voudrait toujours à Carla de ne pas être venue à l'anniversaire de Tiago à cause de sa liposuccion. Préférer son opération de chirurgie esthétique au fils de Manon et Julien, ça ne serait toujours pas passé.

Dans les épisodes des Marseillais VS Le reste du Monde 5, vous verrez aussi la mère de Ruby se clasher avec Jessica Thivenin. Pourquoi ? Car dans l'extrait vidéo qui a fuité sur les réseaux, elle sous-entend que Thibault Garcia aurait trompé Jess quand elle était partie sur le tournage des Marseillais en Australie, avec une certaine Valérie Cossette.