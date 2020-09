Stéphanie Durant et Théo Soggiu mariés : leur annonce surprise

En couple depuis 4 ans avec Stéphanie Durant, Théo Soggiu a sauté le pas en janvier 2020 en demandant sa petite amie en fiançailles : elle répondu oui bien évidemment. Huit mois plus tard, l'ex-candidate des Marseillais et son chéri se sont mariés dans le plus grand des secrets à Marseille. C'est sur Instagram qu'ils ont annoncé la grande nouvelle en photos.