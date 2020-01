Stéphanie Durant et Théo Soggiu fiancés : bientôt le mariage !

Fin 2017, Stéphanie Durant faisait ses adieux aux Marseillais. Celle qui est présente dans le programme depuis Miami décidait en effet d'arrêter la télé-réalité pour raisons professionnelles, mais aussi en partie par amour pour Théo. "Je me sentais inutile et je me demandais pourquoi j'étais là", nous avouait-elle en interview. C'est en octobre 2016 que la meilleure amie de Jessica Thivenin rencontrait Théo Soggiu, dont elle est tombée amoureuse.

Stéphanie Durant fiancée à Théo Soggiu

Plusieurs mois plus tard, elle emménageait avec lui à Londres, où il habitait. Depuis, c'est le grand amour et le couple s'apprête à passer une nouvelle étape importante : le mariage ! C'est lors d'un voyage aux Maldives que l'influenceur a fait sa demande des plus romantique comme on peut le voir sur Instagram, où la "mama" des Marseillais a partagé la bonne nouvelle.

"I SAID YES" !

Postant une photo d'elle en train d'embrasser son chéri devant une piscine sur laquelle des pétales de roses écrivent "Will you marry me ?", elle écrit en légende : "I SAID YES". "C'était une super surprise. Je suis arrivée, j'ai vu ça, j'ai pleuré, j'ai pleuré comme un bébé. J'étais choquée, je ne m'y attendais tellement pas", explique-t-elle en story. Kevin Guedj, Hillary, Jessica Errero, Anaïs Quadratus ainsi que de nombreux internautes l'ont félicitée !