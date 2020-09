Jessica Thivenin prévoit une nouvelle opération de chirurgie esthétique : elle va refaire ses fesses

Implants ou lipofilling ? Jessica Thivenin hésite encore

Alors que Milla Jasmine a été accusée d'être hypocrite avec Jessica Thivenin dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9, Jessica Thivenin prévoit une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Que va-t-elle faire refaire ? Ses fesses. Celle qui partage sa vie avec Thibault Garcia, avec qui elle a eu un enfant, Maylone, serait en effet très complexée par ses fesses qu'elle trouve trop plates. "Dans ma tête, je sais que je vais faire quelque chose. Je ne sais pas quoi d'ailleurs" a-t-elle déclaré dans sa story Snapchat, en précisant : "J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un chirurgien esthétique".

Jessica Thivenin sait qu'elle veut refaire ses fesses pour les grossir, mais ne sait pas encore avec quelle méthode : "Il existe beaucoup de choses. Il y a les implants. Le lipofilling où ils prennent ta graisse et la réinjectent là où tu en as besoin. Là j'ai pas de graisse ou pas trop", "il existe des injections de macrolane"... Donc "je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais voir avec le chirurgien".

"Je ne veux pas être Maeva Ghennam" ou "Milla Jasmine"

Celle qui s'était expliquée sur son clash avec Carla Moreau a aussi indiqué dans sa story Instagram que cela fait un moment qu'elle pense à cette nouvelle opération de chirurgie esthétique. "En fait, ça fait quelques mois que me turlupine", "quand j'ai accouché il y a un an bientôt, je suis allée voir le chirurgien esthétique parce que je comptais prendre ma graisse pour justement me l'injecter dans mes fesses plates" a-t-elle indiqué. Et elle assume totalement : "Personnellement j'ai les moyens de le faire donc je ne m'en priverai pas et du coup là j'y pense de plus en plus".

Jessica Thivenin a quand même tenu à dire qu'elle ne fera pas trop "gonfler" son fessier. "Après je ne veux pas être Maeva Ghennam je vous rassure, je ne veux pas être Milla Jasmine, je ne veux pas avoir le derche de Kim Kardashian" a-t-elle avoué, "c'est pas ce qui m'intéresse même si elles sont très jolies".