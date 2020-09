Jessica Thivenin explique son clash avec Carla : "j'ai l'impression de passer pour une crevarde"

Que s'est-il réellement passé lors de ce fameux nouvel an qui a provoqué une grosse dispute entre Jessica Thivenin et Carla Moreau dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ? L'origine des tensions serait un problème financier, mais pas que : la mère de Ruby aurait eu un comportement inapproprié ce soir-là comme l'aurait rapporté Manon Marsault à celle qui a fait son grand retour dans le cross de W9. Difficile de savoir la vérité, d'autant plus que chacune a sa propre version.

"J'ai l'impression de passer pour une crevarde"

Après celle de Carla Moreau et Manon Marsault, c'est au tour de Jessica Thivenin de donner la sienne à la suite de la diff de son clash dans le cross de W9 : "Je reçois pas mal de messages par rapport à la story de Manon et j'ai l'impression de passer pour une crevarde. Je n'étais pas dans le groupe des Marseillais car je ne devais pas faire le jour de l'an avec eux, mais Magali (Berdah, ndlr) et les Marseillais ont insisté au dernier moment pour qu'on vienne. Au lieu de le faire en famille, on est tous parti à Monaco. De là, on nous dit qu'un restaurant et une boîte de nuit étaient prévus."

La maman de Maylone poursuit : "On arrive avec les parents de Thibault, mes parents, plus mon beau-frère et ma belle-soeur. Au total, on est huit. On paye le restaurant pour toute notre famille, c'est logique, y'a pas de souci. A la fin du restaurant, au dernier moment, on apprend qu'on doit payer 400 euros par personne. Déjà, on ne m'avait pas prévenue (...) Mes parents et mes beaux-parents entendent ça et pètent un câble en nous disant 'vous n'allez pas payer 400 euros pour nous pour qu'on vienne 10 minutes en boîte de nuit'."

"Il y a eu des petites actions de Carla qui sont réelles"

La suite ? "De là certains marseillais entendent que mes parents et beaux-parents veulent rentrer à l'hôtel. Ils ont insisté pour rajouter 50 euros par personne. Après, à la boîte de nuit, il y a eu des petites actions de Carla, comme Manon vous a dit, qui sont réelles. Oui, on a les moyens, on a de l'argent, je trouve ça logique de ne pas compter les parents. (...) Ces histoires devaient rester entre nous, je suis partie en même temps que mes parents, donc je n'ai pas eu le temps de parler avec Carla. On ne s'est plus parlé. Je n'aime pas régler mes comptes par téléphone, je préfère en face", balance Jessica Thivenin.