Milla Jasmine accusée d'être hypocrite avec Jessica Thivenin : elle répond aux critiques !

Jessica Thivenin a fait un retour remarqué dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ! A peine arrivée dans l'aventure, elle s'est directement clashé avec Carla Moreau pour régler une histoire remontant au nouvel an. Un clash qui a pas mal divisé les internautes, mais les problèmes ont continué entre les deux candidates lorsque Milla Jasmine et Marine El Himer sont parties rapporter les propos de la fiancée de Kevin Guedj à Jessica Thivenin. Une nouvelle altercation a éclaté entre les deux mamans !

"Jessica Thivenin et moi on était en embrouille en 2016, on est en 2020"

Certains internautes, eux, s'en sont violemment pris à Milla Jasmine, ne comprenant pas sa "soudaine" amitié avec Jessica Thivenin. L'ex de Mujdat a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet sur Snapchat : "Je vois plein de commentaires 'D'où elles sont copines ? D'où elles se parlent ?' Vous savez que Jess et moi on était en embrouille en 2016, on est en 2020. Jess et moi, on est réconciliées depuis bien longtemps, on se parle assez souvent. Donc je ne comprends pas pourquoi subitement ça choque tout le monde. Je pense que certaines personnes le savent qu'on est réconciliées depuis longtemps."

Milla Jasmine revient ensuite sur sa relation avec la maman de Maylone : "Ce qui a fait qu'on s'est embrouillé en 2016, c'était à cause de sa relation avec Niko. Notre relation s'est forcément envenimée même si à la base, on s'entendait super bien. En 2017, pendant Les Marseillais VS Le reste du monde 2, Jess et moi on s'entendait bien. Après, on s'est embrouillé une fois par rapport à l'histoire de Paga. Entre temps, on s'est reparlé, on s'est réconcilié. (...) Quand je vois des gens qui ressortent des vidéos de nos clashs en 2016, vous savez que les gens changent."

Milla Jasmine trop proche des Marseillais ? Elle réagit

Dans la suite de sa mise au point, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 répond à ceux qui la critiquent parce qu'elle est trop proche des Marseillais : "J'ai vu des commentaires qui disaient 'Milla tu s*ces trop les Marseillais'. Est-ce que je peux me défendre ? Je vous explique. Ça fait cinq ans que je les retrouve tous les ans sur le cross ! Je retrouve toujours les mêmes personnes du côté des Marseillais. Dans le reste du monde à part Niko, qui est-ce que je retrouve ?!"

Autre info de Milla Jasmine ? Elle s'est réconciliée avec Sarah Fraisou : "On se suit sur Snap. On se parle de temps en temps. Comme quoi, on a beau s'être clashé nos mères pendant deux mois, qu'on ne peut pas se réconcilier avec une personne."