Stéphanie Durant : un projet de bébé avec Théo ? Elle répond

En couple depuis quatre ans, Stéphanie Durant et Théo Soggiu vont bientôt se marier : l'influenceur a fait sa demande en fiançailles aux Maldives en janvier 2020. Très romantique ! Quelle est la prochaine étape pour l'ex-candidate des Marseillais et son chéri ? Un futur fraté ou une future fratée à Tiago (Manon Marsault & Julien Tanti), Maylone (Jessica Thivenin & Thibault Garica) et Ruby (Carla Moreau & Kevin Guedj) ? La blogueuse se confie sur ses envies de bébé.