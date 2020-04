Les Marseillais aux Caraïbes : que devient Stéphanie Durant ?

Candidate phare des Marseillais depuis la saison 1 à Miami, Stéphanie Durant a pris la décision de quitter l'émission en 2017 lors des Marseillais VS Le reste du monde : "Je ne trouvais plus ma place, je me sentais inutile et je me demandais pourquoi j'étais là. Je ne voulais pas me mettre dans les histoires pour passer à la télé, du coup c'était compliqué (...) Le fait que je me sois mise en couple m'a confortée dans l'idée",confiait-elle en interview avec PRBK à l'époque.

Des Marseillais à la vie d'influenceuse

Depuis, la meilleure amie de Jessica Thivenin se consacre pleinement à son métier d'influenceuse. Elle compte 2,6 millions d'abonnés sur Instagram, a travaillé avec les marques Boohoo, Guerlain et Lidl (pour la collaboration avec Heidi Klum), a co-créé une collection de vêtements avec Pimkie, a été invitée au concert d'Ed Sheeran en Autriche par Spotify, ou encore a été nommée aux People's Choice Award 2018.

Stéphanie Durant a aussi lancé son blog en mars 2017 pour y parler de voyages et de mode. Elle n'hésite d'ailleurs pas à partager ses nombreux looks et excursions aux quatre coins du monde sur Insta. Oh, on a failli oublier : l'ex-candidate des Marseillais s'est aussi essayée au métier d'actrice dans la série Les Déguns, sur YouTube.