Maeva Ghennam (Les Marseillais) : l'artiste marseillais Thabiti lui dédicace une chanson !

Thabiti dévoile son son pour Maeva Ghennam

Après la YouTubeuse Léna Situations, c'est au tour de Maeva Ghennam d'avoir sa propre chanson ! Non, ce n'est pas du tout une blague, on vous promet. Regardez, l'artiste marseillais Thabiti s'est inspiré de la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 (surtout de ses formes généreuses) pour son nouveau morceau intitulé tout simplement Maeva Ghennam.

Nouveau morceau dans lequel on peut écouter des paroles très poétiques : "Elle a des gros nichons / Elle fait craquer les youvs et les gros cochons / Elle aime que les grandes villes Monaco, Marbella, Chanel, Valentino ou Maison Margiela (...) Tema c'est un missile grosses fesses Maeva Ghennam / J'la baize dans son duplex / Elle crie comme une tigresse / Tu veux te la faire, faut d'l'espèces / Tu veux la sortir faut une grosse caisse / Elle te donne pas l'heure frangin / Toi t'es qu'un pointeur Wejdene."

"Aux States, ils ont Kylie Jenner. Nous Maeva Ghennam"

Si les paroles ne mettent pas vraiment à son avantage Maeva Ghennam, la pote de Carla Moreau, qui a sorti sa marque de make-up MaevaGhennamBeauty, valide à 100% le titre de Thabiti puisqu'elle l'a posté sur Instagram et s'est filmée en train de s'enjailler dessus.

Elle n'a pas non plus manqué de partager le slogan utilisé pour la promo du son : "Aux States, ils ont Kylie Jenner. Nous Maeva Ghennam." Un petit clin d'oeil au jour où la candidate s'est appelée Maeva Jenner dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. Même Jul a partagé le son Maeva Ghennam dans sa story.